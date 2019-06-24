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Европейские игры-2019

Батутистка Павлова считает, что перегорела перед финалом Европейский игр

Россиянка выиграла квалификацию, но заняла итоговое шестое место

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Российская батутистка Яна Павлова считает, что слишком сильно настроилась и перегорела перед финалом Европейских игр, поэтому допустила ошибку. Такое мнение спортсменка высказала журналистам в понедельник.

Павлова показала лучший результат в квалификации, но в финале заняла шестое место. Золотую награду завоевала француженка Леа Лабрусс, второе место заняла Люба Головина из Грузии, бронза досталась спортсменке из Белоруссии Анне Гончаровой.

"Не получилось, не с того кача пошла координация, это моя ошибка. Но шансов пойти по-другому уже не было, - сказала Павлова. - Не расслабилась, наоборот, слишком сильно собралась в финале и перегорела. Расстроена, но буду двигаться дальше - еще будут чемпионат мира, Олимпиада".

Европейские игры завершатся в Минске 30 июня.

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