Готовы доминировать в Европе. Назван состав женской сборной на Евробаскет-2019

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб женской сборной России по баскетболу объявил состав из 12 баскетболисток, которые отправятся на чемпионат Европы. По мнению главного тренера национальной команды Олафа Ланге и руководства Российской федерации баскетбола, нынешняя сборная России очень талантлива и способна доминировать в Европе в будущем.

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Евробаскет пройдет с 27 июня по 7 июля в Сербии и Латвии. Российские баскетболистки на турнир отправляются 25 июня. Команда Ланге попала в группу D и сыграет со сборными Белоруссии, Бельгии и Сербии. Российская сборная провела интенсивную подготовку к турниру, одержав шесть побед на товарищеских турнирах в Испании и Франции.

"Мы провели очень хорошую подготовку к чемпионату Европу, я доволен тем, как идут дела. В этом плане есть определенный оптимизм, но надо понимать, что подготовка и товарищеские игры - это одно, а Евробаскет - совсем другое, - сказал Ланге ТАСС. - Это как плей-офф НБА - совершенно другая история, и нашей команде надо быть к этому готовой".

"Но я соглашусь с теми, кто говорит, что у этой российской сборной очень хороший потенциал. Команда может удивлять", - добавил немецкий главный тренер.

В состав сборной вошли защитники Елена Беглова и Евгения Белякова (обе - УГМК), Ксения Левченко ("Енисей"), Анна Лешковцева (МБА) и Екатерина Федоренкова ("Надежда"); форварды Юлия Гладкова ("Бембибре", Испания), Анастасия Логунова (МБА), Раиса Мусина (УГМК) и Анастасия Шилова ("Надежда"); центровые Мария Вадеева, Наталья Виеру (обе - УГМК) и Жосселина Майга ("Надежда").

Сборная, которая будет доминировать в Европе

Женская сборная России трижды побеждала на чемпионатах Европы (2003, 2007, 2011). Тем не менее на последнем Евробаскете в Чехии в 2017 году россиянки провалились, заняв девятое место. По мнению генерального менеджера сборной Светланы Абросимовой, на чемпионате Европы 2019 года сборная вновь способна бороться за медали. "Мы провели хорошую подготовку к чемпионату Европы, играли с топовыми сборными, серьезными конкурентами. Хотя конкуренты в нас все равно не верят, ну и пусть, это даже хорошо", - сказала Абросимова.