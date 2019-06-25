Российское антидопинговое агентство включило в пулы тестирования 455 легкоатлетов

ТАСС, 25 июня. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) включило в пулы тестирования (расширенный и регистрируемый) 455 легкоатлетов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на данный момент входят восемь российских легкоатлетов: Илья Шкуренев (многоборье), Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Александр Лесной (толкание ядра), Анжелика Сидорова и Тимур Моргунов (прыжки с шестом), Василий Мизинов (ходьба) и Алексей Сокирский (метание молота).

В ноябре 2015 года ВФЛА на фоне разразившегося допингового скандала временно лишилась членства в IAAF, а российские легкоатлеты - права выступать на международных стартах под флагом своей страны. Вопрос восстановления ВФЛА в своих правах будет рассмотрен на сентябрьском заседании совета IAAF в Катаре.