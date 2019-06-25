Абрамян: сборная России по велошоссе рассчитывала на большее на Европейских играх

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Российские велогонщики на шоссе рассчитывали показать более высокий результат на Европейских играх в Минске. Об этом во вторник ТАСС заявил главный тренер национальной команды Иракли Абрамян.

"Мы рассчитывали как минимум на третье место в мужской групповой гонке, к сожалению, так сложилось, ребята чуть по позициям потеряли в конце гонки. По тактике все в принципе было понятно, ребята ее знали, но не выдержали, по форме были определенные проблемы, посмотрим, будем анализировать и выяснять. Была надежда на Александра Евтушенко, но он травмировался, поэтому была проведена замена, вместо него мы взяли Антона Воробьева. Часть задач была выполнена, но хотелось медаль", - заявил Абрамян.

"По женщинам ситуация практически такая же, они не смогли показать себя и проявить себя на должном уровне, будем анализировать ошибки. Они еще молодые, все что смогли, показали, - добавил он. - В Минске вся сборная рассчитывала на большее".

"Работа над ошибками будет проведена, у нас впереди еще чемпионаты мира и Европы, на мировое первенство приедут наши топовые спортсмены, профессионалы. Насчет Олимпиады в Токио мы не загадываем, сейчас главная задача - получить квоты на Игры, что мы и пытаемся сделать", - заключил собеседник агентства.

Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.