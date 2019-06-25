Батутистка Кундиус намерена на следующих Европейских играх выступить лучше, чем в Минске

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Россиянка Ирина Кундиус, выигравшая вместе с Яной Павловой бронзовые медали Европейских игр в синхронных прыжках на батуте, не совсем довольна показанным результатом и намерена на следующих Европейских играх выступить лучше. Об этом Кундиус сообщила журналистам по окончании церемонии награждения.

Российский дуэт показал результат 48,140 балла. Золотые медали завоевали представительницы Белоруссии Мария Махаринская и Анна Гончарова (50,230), серебро досталось Марине Кийко и Светлане Мальковой с Украины (48,240).

"Хотелось бы лучше выступить, конечно, потому что у нас есть для этого все, - призналась Кундиус. - Очень большой зал, очень много зрителей, невероятная атмосфера, переживаешь и волнуешься больше, чем на российских стартах. На следующих Европейских играх выступим намного лучше".

"Здесь не было наших главных соперниц: китаянок, японок. Было полегче, но масштаб соревнований на Европейских играх все равно нереальный, захватывающий", - заметила спортсменка.

Днем ранее 23-летней Кундиус, серебряному призеру чемпионата Европы, не удалось пробиться в финал личного турнира, в квалификационном раунде она заняла 19-е место.