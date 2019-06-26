Дюков считает, что Федерация футбола Грузии нарушила принцип политической нейтральности

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Федерация футбола Грузии пошла наперекор принципу политической нейтральности и нормам этического кодекса, поддержав вышедших на матч чемпионата страны игроков в футболках с антироссийскими лозунгами. Об этом журналистам в среду заявил глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Ранее Федерация футбола Грузии на заседании исполкома выразила поддержку акции, в ходе которой футболисты команд "Торпедо" (Кутаиси), "Локомотив" (Тбилиси) и "Рустави" вышли на предматчевые построения в футболках с антироссийскими лозунгами. Это произошло в рамках встреч 19-го тура чемпионата Грузии, которые состоялись 22 июня. При этом генеральный секретарь грузинской федерации рассказал, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на это никак не отреагировали.

"У нас есть все основания считать, что грузинская федерация нарушила принципы политической нейтральности и нормы этического кодекса, - сказал Дюков. - Федерация футбола Грузии нарушает устав Международной федерации футбола (ФИФА), заявляя, что Россия оккупировала территорию. Мы оцениваем действия грузинских футболистов как провокацию, у всех есть своя позиция по внешнеполитическим вопросам, но так мы превратим футбол в большое политическое ток-шоу. То, что было сделано, на мой взгляд, это бездумно и безответственно".

История вопроса

20 июня несколько тысяч демонстрантов вместе с оппозицией попытались прорваться в здание парламента Грузии, требуя отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

Причиной стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси. Возмущение оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега вел заседание, сидя в кресле председателя парламента. В СМИ стали распространяться сведения о том, что он якобы участвовал в боевых действиях в Абхазии и Приднестровье. Сам Гаврилов заявил, что это не соответствует действительности.

21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Также поручено проконтролировать возвращение россиян на родину.