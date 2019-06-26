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Европейские игры-2019

Чемпионка мира лучница Авдеева не считает серебро Европейских игр следствием недонастроя

В финальном матче на Играх в Минске россиянка в перестрелке уступила представительнице Словении Тойе Эллисон

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Чемпионка мира в стрельбе из блочного лука Наталья Авдеева, ставшая второй на Европейских играх, не склонна объяснять свое поражение в финале недонастроем на соревнования в Минске. Об этом Авдеева сообщила журналистам.

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Авдеева, в середине июня одержавшая победу на чемпионате мира, в финальном матче Европейских игр в перестрелке уступила представительнице Словении Тойе Эллисон.

"Я принимала участие в очень крутых соревнованиях, мне безумно нравится атмосфера, которая здесь царит, - призналась Авдеева. - Этот турнир по своим эмоциям и накалу чуть-чуть уступает чемпионату мира, который я недавно выиграла. Не могу пожаловаться на недостаток настроя на эти Игры, я приехала в Минск готовой бороться за награды. Да, чемпионат мира - самое главное соревнование в блочном луке, и после него я испытывала большой эмоциональный подъем".

"Я уже давно поняла, что никогда нельзя недооценивать соперников, сам турнир. Нужно всегда выходить, как в первый раз. Изо всех сил старалась стать здесь первой, но немного не получилось. Я счастлива, что являюсь частью российской команды, что мне удалось принести своей стране награду", - заключила спортсменка.

30-летняя Авдеева является также победительницей Кубка мира 2018 года.

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