Хачанов посеян на Уимблдоне под 10-м номером

ТАСС, 26 июня. Российский теннисист Карен Хачанов получил 10-й номер посева на Уимблдоне - третьем в сезоне турнире серии Большого шлема. Список сеяных теннисистов опубликован на официальном сайте турнира.

Россиянин Даниил Медведев получил 11-й номер, в прошлом году среди сеяных теннисистов на Уимблдоне в мужской сетке россиян не оказалось. Под первым номером посеян действующий победитель Уимблдона первая ракетка мира серб Новак Джокович. Под вторым - восьмикратный чемпион Уимблдона швейцарец Роджер Федерер, под третьим - испанец Рафаэль Надаль.

В женском турнире среди сеяных одна россиянка - Дарья Касаткина, получившая 29-й номер. Под первым номером на турнире посеяна победительница второго в сезоне турнира Большого шлема - Открытого чемпионата Франции, первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. Второй номер посева получила японка Наоми Осака, третий - чешка Каролина Плишкова. Чемпионка Уимблдона-2018 немка Ангелик Кербер получила пятый номер посева.

Жеребьевка основной сетки соревнований пройдет в пятницу. Уимблдонский турнир пройдет с 1 по 14 июля.