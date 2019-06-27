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Летние олимпийские виды спорта

Лидер команды Predatorz Ныров назвал включение брейк-данса в программу ОИ прорывом

Включение брейк-данса в программу Игр-2024 было одобрено на сессии Международного олимпийского комитета

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Включение брейк-данса в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже стало большим прорывом для дисциплины. Такое мнение ТАСС высказал лидер команды Predatorz Аслан Ныров.

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Включение брейк-данса в программу Игр-2024 было одобрено во вторник на 134-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне.

"Это нереальное событие и очень значимая для нас новость, огромный прорыв для брейкинга. Уже начиная с сегодняшнего дня мы выстраиваем стратегию развития и тренировочного режима на следующие пять лет упорного труда. Надеемся, что мы достигнем самых высоких результатов и принесем золотую медаль", - рассказал Ныров.

В Сочи с 26 по 30 июня проходит международный турнир Sochi Open - 2019, ставший первым глобальным мульти-спортивным проектом Всероссийской федерации танцевального спорт и акробатического рок-н-ролла. В соревнованиях представлены три направления: акробатический рок-н-ролл, танцевальный спорт и брейкинг. 

Predatorz - российская брейкинг-команда, созданная в 2002 году.

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Летние олимпийские виды спорта
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