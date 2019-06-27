Более 2 тыс. человек из России подали заявки на участие в волонтерской программе ЧЕ-2020

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российские волонтеры подали 2400 заявок на участие в организации чемпионата Европы по футболу 2020 года, что составляет почти 25% от общего числа обращений. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин, подводя итоги состоявшегося в среду заседания координационного совета по проведению матчей европейского первенства в России.

"Заседание прошло конструктивно, были доклады Министерства спорта РФ и наш, организационной структуры, доложили о ходе подготовки всем заинтересованным ведомствам, - сказал Сорокин. - Обсуждали аспекты билетной программы, потому что она немного нестандартная, Fan ID (паспорт болельщиков - прим. ТАСС). Также утвердили персональный состав комитета по защите бренда, утвердили концепцию операционного управления".

"Еще мы обсудили волонтерскую программу - мы идем очень хорошими темпами, - отметил генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020. - Из 10200 заявок по всей системе чемпионата Европы у нас 2400, то есть почти 25%. За последние годы волонтерское движение в России сделало огромный шаг, такое количество заявок не стало неожиданностью. Мы ждали высокой активности питерцев - у нас там партнер Санкт-Петербургский экономический университет, у него хороший волонтерский центр".

Прием заявок на участие в волонтерской программе в Санкт-Петербурге стартовал 6 июня. За реализацию программы в каждом из городов, которые примут матчи турнира, отвечают 12 местных организационных структур - они на локальном уровне проводят отбор, обучение и руководство во время чемпионата.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года на 12 стадионах в 12 городах Европы, четыре игры пройдут в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе (три встречи группового турнира, а также один из четвертьфиналов).