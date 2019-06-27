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Летние неолимпийские виды спорта

Алаев уверен в том, что Москва выиграет право провести ЧМ по пляжному футболу 2021 года

Ранее на исполкоме РФС была одобрена заявка Москвы на проведение турнира

ТАСС, 27 июня. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев выразил уверенность в том, что заявка Москвы победит на выборах города-организатора чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года. Слова Алаева приводит пресс-служба РФС.

В ходе исполкома РФС была одобрена заявка Москвы на проведение турнира.

"Исполком РФС одобрил заявку Москвы на проведение чемпионата мира - 2021 - статусного и самого престижного турнира по этой разновидности игры. Мы уверены в том, что у нас есть все шансы на победу, и в настоящее время готовим для Международной федерации футбола заявочное досье", - сказал Алаев.

Первый чемпионат мира по пляжному футболу прошел в 1995 году. До 2005 года он проходил каждый год, после чего стал проводиться раз в два года. 13 раз турнир принимала Бразилия, по разу - Франция, ОАЭ, Италия, Таити, Португалия и Багамские острова. Чемпионат мира 2019 года пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.

Чаще всех на турнире побеждала бразильская команда - 14 раз. Сборная России дважды в истории становилась победителем чемпионата мира (2011, 2013).

Теги
Алаев, Александр АлександровичЛетние неолимпийские виды спорта
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