Алаев уверен в том, что Москва выиграет право провести ЧМ по пляжному футболу 2021 года

ТАСС, 27 июня. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев выразил уверенность в том, что заявка Москвы победит на выборах города-организатора чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года. Слова Алаева приводит пресс-служба РФС.

В ходе исполкома РФС была одобрена заявка Москвы на проведение турнира.

"Исполком РФС одобрил заявку Москвы на проведение чемпионата мира - 2021 - статусного и самого престижного турнира по этой разновидности игры. Мы уверены в том, что у нас есть все шансы на победу, и в настоящее время готовим для Международной федерации футбола заявочное досье", - сказал Алаев.

Первый чемпионат мира по пляжному футболу прошел в 1995 году. До 2005 года он проходил каждый год, после чего стал проводиться раз в два года. 13 раз турнир принимала Бразилия, по разу - Франция, ОАЭ, Италия, Таити, Португалия и Багамские острова. Чемпионат мира 2019 года пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.

Чаще всех на турнире побеждала бразильская команда - 14 раз. Сборная России дважды в истории становилась победителем чемпионата мира (2011, 2013).