Колобков назвал новый лимит на легионеров в РПЛ прогрессивным решением

Исполком Российского футбольного союза в среду утвердил лимит в формате "8+17" с сезона-2020/21 - клубы смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов. При этом ограничения по числу легионеров, одновременно находящихся на поле, не будет. С лета 2015 года в премьер-лиге действует лимит в формате "6+5", при котором одновременно участие в игре могут принимать не более шести зарубежных футболистов в составе одной команды, а количество легионеров в заявке не ограничено.

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), который вступит в силу с сезона-2020/21, стоит считать прогрессивным решением. Такое мнение высказал министр спорта РФ Павел Колобков в четверг на встрече со студентами на дискуссионной площадке "Валдай".

"Стимулирование игроков - система 8 плюс 17, это прогрессивное решение, - сказал Колобков. - Но по закону федерация должна это представить, а министерство будет это утверждать. Мы вчера это обсуждали в очередной раз. На исполкоме РФС было принято решение".

"К чемпионату мира ограничение легионеров сработало. Сейчас, если анализировать этот лимит и тот, что был, это не ослабление - это ужесточение лимита. Если проанализировать, клубы имели в заявке по 11-12 игроков, на роль центрального защитника претендовала два-три легионера. Шансы выйти на поле у спортсмена, представляющего РФ, по сути, не было", - отметил министр спорта.

"Сейчас восемь иностранных спортсменов-легионеров - тренеры и селекционеры будут более тщательно подходить к покупке игроков. Им не надо будет задумываться, сколько же игроков выпускать на поле - это надо рассматривать в совокупности с другими решениями. Появилась молодежная лига, это будет реальным полноценным турниром. Выступление с таким притоком с семью заменами было по сути бессмысленным. Появился запрет на иностранных игроков, U-19, U-17, планируется U-15", - резюмировал глава спортивного ведомства.