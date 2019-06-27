Колобков уверен в выходе сборной России в финальную часть ЧМ-2022 по футболу

"Думаю, благодаря нашему лимиту на легионеров мы обязательно попадем на чемпионат мира в Катаре, я уверен в нашей команде", - подчеркнул Колобков.

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков не сомневается, что сборная России по футболу выступит на чемпионате мира в Катаре 2022 года. Об этом он сказал журналистам в четверг на встрече со студентами на дискуссионной площадке "Валдай".

Исполком Российского футбольного союза в среду утвердил лимит в формате "8+17" с сезона-2020/21 - клубы смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов. При этом ограничения по числу легионеров, одновременно находящихся на поле, не будет. С лета 2015 года в премьер-лиге действует лимит в формате "6+5", при котором одновременно участие в игре могут принимать не более шести зарубежных футболистов в составе одной команды, а количество легионеров в заявке не ограничено.

Комментируя вопросы студентов по целесообразности проведения чемпионата мира в Катаре, Колобков рассказал: "Да, есть сложности. Но с другой стороны, почему все чемпионаты мира должны проводиться только в Великобритании, Франции или Германии?"

"Катар точно так же заслужил право проведения турнира, - отметил Колобков. - Был прекрасный чемпионат в ЮАР. Позиция ФИФА - развитие футбола во всем мире".

Чемпионат мира в Катаре пройдет 21 ноября - 18 декабря 2022 года.