Боец Штырков имеет варианты для продолжения карьеры после ухода из UFC

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Российский боец Иван Штырков имеет варианты для продолжения карьеры после расторжения контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Саят Абдрахманов.

Ранее стало известно, что Штырков и UFC расторгли контракт по взаимному согласию сторон. В допинг-пробе спортсмена были обнаружены следы препаратов для увеличения массы.

"Мы продолжим сотрудничество. Уже есть варианты продолжения карьеры", - сказал Абдрахманов.

Штырков подписал контракт с UFC в начале 2019 года и должен был дебютировать на турнире в Санкт-Петербурге 20 апреля. Однако за несколько дней до турнира спортсмен снялся с боя из-за проблем со здоровьем.

В активе Штыркова 15 побед, одна ничья и ни одного поражения.