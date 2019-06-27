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Летние неолимпийские виды спорта

Лихачев: Россия сможет достойно провести чемпионат мира по пляжному футболу в 2021 году

Заявка Москвы на проведение турнира была одобрена в ходе заседания исполкома Российского футбольного союза

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Россия достойно справится с организацией и проведением чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года в случае выбора ее заявки. Таким мнением с ТАСС в четверг поделился главный тренер сборной России Михаил Лихачев.

Заявка Москвы на проведение чемпионата мира 2021 года была одобрена в ходе заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС). РФС готовит заявочное досье для Международной федерации футбола.

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"Безусловно, это для нас положительная новость, это будет огромным событием, если турнир отдадут Москве. В организационной составляющей сомневаться не приходится, Россия умеет проводить крупные турниры, прошлогодний чемпионат мира по футболу это еще раз подтвердил. Мы должны думать и двигаться постепенно к такому событию в плане организации, в плане спортивной составляющей", - заявил Лихачев.

Первый чемпионат мира по пляжному футболу прошел в 1995 году. До 2005 года он проходил каждый год, после чего стал проводиться раз в два года. 13 раз турнир принимала Бразилия, по разу - Франция, ОАЭ, Италия, Таити, Португалия и Багамские острова. Чемпионат мира 2019 года пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.

Чаще всех на турнире побеждала бразильская команда - 14 раз. Сборная России дважды в истории становилась победителем чемпионата мира (2011, 2013).

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