Велогонщица Шмелева рада войти в историю Европейских игр после победы в командном спринте

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады-2016 россиянка Дарья Шмелева, победившая вместе с Анастасией Войновой в финале командного спринта на Европейских играх, очень рада войти в историю велоспорта на треке, который был впервые включен в программу соревнований. Об этом Шмелева сообщила журналистам в четверг после выступления.

В финале россиянки, являющиеся серебряными призерами Олимпийских игр 2016 года в командном спринте, победили спортсменок из Латвии, показав результат 32,317 секунды. Бронзовые награды завоевали велогонщицы из Нидерландов.

"Велотрек впервые вошел в программу Европейских игр, и нам очень приятно быть первооткрывателями, - заметила Шмелева. - Приятно, что это произошло на минском треке, который является для нас весьма счастливым. Ничего нет удивительного в нашей победе здесь, мы на Олимпиаде были вторыми в этой дисциплине, чемпионат мира выигрывали, шесть раз на чемпионате Европы побеждали. Поэтому задача перед нами была только одна - выиграть".

"Мы стараемся каждый раз выступать все лучше и лучше, и сегодня нам удалось установить рекорд России. Три раза пытались, и только сейчас получилось. Но я на этом не хочу останавливаться, намерена дальше выигрывать. У меня все четыре дня дисциплины, и надеюсь, выживу", - добавила спортсменка.

Шмелева заметила, что периодические включения мощных кондиционеров на велотреке могут стать причиной простудных заболеваний спортсменов. "Мы теряем очень много пота, поэтому нам постоянно приходится пить воду. Но когда включают кондиционеры, то на смену жаре приходит холод, и нам приходится сразу укутываться. Не знаю, как это отразится на моем здоровье, посмотрим завтра".

Помимо серебряных медалей Олимпиады-2016, Шмелева и Войнова являются двукратными чемпионками мира (2016, 2017), также на их счету две серебряные и бронзовая медаль мировых первенств.