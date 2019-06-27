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Европейские игры-2019
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Шмелева и Войнова завоевали золото в велотреке в командном спринте на Европейских играх

В финале россиянки победили спортсменок из Латвии
Дарья Шмелева и Анастасия Войнова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Дарья Шмелева и Анастасия Войнова
© Станислав Красильников/ТАСС

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Российские велогонщицы Дарья Шмелева и Анастасия Войнова завоевали золотые медали на треке в командном спринте на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В финале россиянки, являющиеся серебряными призерами Олимпийских игр 2016 года в командном спринте, победили спортсменок из Латвии, показав результат 32,317 секунды. Также золотую медаль в командном спринте получит Екатерина Роговая, которая участвовала в квалификации. Бронзовые награды завоевали велогонщицы из Нидерландов.

Помимо серебряных медалей Олимпиады-2016, Шмелева и Войнова являются двукратными чемпионками мира (2016, 2017), также на их счету две серебряных и одна бронзовая медаль мировых первенств.

У мужчин в командном спринте победили голландцы, вторыми стали французы, третьими - британцы.

В общекомандном зачете лидирует сборная России, имея в активе 32 золотых, 16 серебряных и 24 бронзовые медали. Второе место занимает команда Белоруссии (19-13-23), третье - Италии (8-6-5). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия32162472
2Белоруссия19132355
3Италия86519
4Украина711927
5Грузия671124
6Франция63917
7Венгрия45312
8Германия44715
9Нидерланды37414
10Израиль3306
11Бельгия3115
12Словения3014
12Швеция3013
14Португалия26412
15Азербайджан25916
16Румыния2248
17Швейцария2204
18Греция2237
19Польша2136
20Болгария15612
21Чехия14510
21Латвия1326
23Великобритания1247
24Сербия1225
25Испания1168
26Турция1135
27Дания1124
28Армения1113
28Косово1113
30Хорватия1034
31Австрия0235
32Эстония0202
33Молдавия0123
34Словакия0112
35Люксембург0112
36Босния и Герцеговина0101
37Сан-Марино0011
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