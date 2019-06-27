Шмелева и Войнова завоевали золото в велотреке в командном спринте на Европейских играх

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Российские велогонщицы Дарья Шмелева и Анастасия Войнова завоевали золотые медали на треке в командном спринте на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В финале россиянки, являющиеся серебряными призерами Олимпийских игр 2016 года в командном спринте, победили спортсменок из Латвии, показав результат 32,317 секунды. Также золотую медаль в командном спринте получит Екатерина Роговая, которая участвовала в квалификации. Бронзовые награды завоевали велогонщицы из Нидерландов.

Помимо серебряных медалей Олимпиады-2016, Шмелева и Войнова являются двукратными чемпионками мира (2016, 2017), также на их счету две серебряных и одна бронзовая медаль мировых первенств.

У мужчин в командном спринте победили голландцы, вторыми стали французы, третьими - британцы.

В общекомандном зачете лидирует сборная России, имея в активе 32 золотых, 16 серебряных и 24 бронзовые медали. Второе место занимает команда Белоруссии (19-13-23), третье - Италии (8-6-5). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.