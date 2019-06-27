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Еврокубки

Гендиректор БК "Зенит": задача клуба - оправдать доверие, оказанное Евролигой

В четверг петербургский клуб получил специальное приглашение для выступления в Евролиге в следующем сезоне

ТАСС, 27 июня. Генеральный директор санкт-петербургского баскетбольного клуба "Зенит" Александр Церковный заявил, что задача клуба оправдать доверие руководства Евролиги. Его слова приводит в четверг пресс-служба баскетбольной команды.

В четверг "Зенит" получил специальное приглашение для выступления в Евролиге в сезоне-2019/20. Другими двумя клубами - участниками турнира от России станут действующий победитель Евролиги ЦСКА и подмосковные "Химки".

"Поздравляю Санкт-Петербург и всех наших болельщиков с Евролигой. Впереди очень интересный сезон и незабываемые битвы против лучших баскетбольных команд Европы. Теперь наша общая задача сделать так, чтобы оправдать доверие, оказанное Евролигой. Очень рассчитываем на переполненные трибуны на каждом матче и фирменную поддержку наших болельщиков", - сказал Церковный.

Еврокубки
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