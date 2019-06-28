Организаторы Лиги наций в Австралии решили проблему питания после жалобы волейболистов РФ

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Организаторы этапа Лиги наций в австралийском Брисбене исправили проблему с питанием после жалобы мужской сборной России по волейболу. Об этом ТАСС заявил генеральный менеджер национальной команды Сергей Тетюхин.

Ранее сборные России, Аргентины и Китая подали жалобы в Международную федерацию волейбола (FIVB) на условия проведения этапа Лиги наций в Австралии. В частности, команды были недовольны условиями проживания и питания, назвав уровень организации "очень низким".

"Проблема с питанием решена, она была основной. Что касается жилья, то это исправить уже нельзя. Но, в принципе, это и не было самой главной проблемой", - сказал Тетюхин.

Мужская сборная России проведет в Брисбене три матча заключительного этапа предварительного раунда Лиги наций против команд Австралии (28 июня), Аргентины (29 июня) и Китая (30 июня). Россияне занимают четвертое место в таблице, набрав 26 очков после 12 матчей (девять побед, три поражения). В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также волейболисты из США на правах организатора. Решающие встречи состоятся в Чикаго с 10 по 14 июля, где команды разделят на две группы по три сборные.