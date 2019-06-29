Бадминтонистке Косецкой не хватило концентрации в полуфинале Европейских игр

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Российская бадминтонистка Евгения Косецкая считает, что ей не хватило концентрации в полуфинальном матче на Европейских играх в Минске. Такое мнение спортсменка высказала ТАСС в субботу.

В полуфинальном матче россиянка уступила датчанке Мие Блихфельдт со счетом 0-2.

"Всегда хочется большего. Но сегодня не смогла заставить себя играть до конца, выдерживать тактику, плохо настроилась психологически, не хватило концентрации, - сказала спортсменка. - На прошлых Играх я выступала в парном разряде, было намного легче. В паре всегда легче играть, но я сейчас хочу сосредоточиться на одиночном разряде".

24-летняя Косецкая является серебряным призером чемпионата Европы (2018), серебряным (2017) и двукратным бронзовым (2015, 2019) призером чемпионатов Европы среди смешанных команд. На прошлых Европейских играх спортсменка вместе с Екатериной Болотовой завоевала серебряную медаль в парном разряде.

Европейские игры завершатся 30 июня.