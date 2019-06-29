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Европейские игры-2019

Гимнаст Поляшов еще не осознал, что стал третьим в многоборье на Европейских играх

Победу в многоборье одержал еще один россиянин Давид Белявский

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Российский гимнаст Владислав Поляшов пока до конца не осознал то, что занял третье место в многоборье на Европейских играх в Минске. Об этом Поляшов сообщил журналистам.

Российский гимнаст Давид Белявский завоевал золотую медаль с результатом 85,465 балла. Второе место занял украинец Олег Верняев (84,632). 24-летний Поляшов стал третьим с результатом 84,464.

"Пока осознание успеха не пришло, я приехал сюда за брусьями и за конем, но не получилось там отобраться в финал. Но в итоге получил бронзу в многоборье. Наверное, это компенсация за те неудачи", - сказал Поляшов.

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