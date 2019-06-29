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Европейские игры-2019

Велогонщик Смирнов, победивший на Евроиграх в пасьюте, остался доволен своим результатом

В финале 20-летний спортсмен опередил итальянца Давиде Плебани

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Российский велогонщик Иван Смирнов, завоевавший золотую медаль в индивидуальной гонке преследования на треке на Европейских играх в Минске, очень доволен своим результатом. Об этом он рассказал журналистам после соревнований.

20-летний спортсмен в финале опередил итальянца Давиде Плебани. Третьим стал швейцарец Клаудио Имхоф. Ранее Смирнов завоевал золото Европейских игр в командной гонке преследования в составе сборной России.

"Очень доволен результатом, он близок к моему личному рекорду, который я показывал в Санкт-Петербурге. Вчера на командную гонку ушло очень много сил, но это была важная для меня победа, в олимпийской дисциплине. Было непросто выходить сегодня снова на старт, с другой стороны, вчерашняя гонка позволила мне "разбить" мышцы, и после этого сегодня ехать было легче", - сказал Смирнов.

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