Велогонщик Смирнов, победивший на Евроиграх в пасьюте, остался доволен своим результатом

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Российский велогонщик Иван Смирнов, завоевавший золотую медаль в индивидуальной гонке преследования на треке на Европейских играх в Минске, очень доволен своим результатом. Об этом он рассказал журналистам после соревнований.

20-летний спортсмен в финале опередил итальянца Давиде Плебани. Третьим стал швейцарец Клаудио Имхоф. Ранее Смирнов завоевал золото Европейских игр в командной гонке преследования в составе сборной России.

"Очень доволен результатом, он близок к моему личному рекорду, который я показывал в Санкт-Петербурге. Вчера на командную гонку ушло очень много сил, но это была важная для меня победа, в олимпийской дисциплине. Было непросто выходить сегодня снова на старт, с другой стороны, вчерашняя гонка позволила мне "разбить" мышцы, и после этого сегодня ехать было легче", - сказал Смирнов.