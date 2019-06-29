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Европейские игры-2019

Россиянин Смирнов выиграл пасьют в велотреке на Европейских играх

В финале он опередил итальянца Давиде Плебани

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Российский велогонщик Иван Смирнов завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке преследования на треке на Европейских играх в Минске.

20-летний спортсмен в финале опередил итальянца Давиде Плебани. Третьим стал швейцарец Клаудио Имхоф.

Ранее Смирнов завоевал золото Европейских игр в командной гонке преследования в составе сборной России.

Сборная России лидирует в общекомандном зачете (36-18-34), второе место занимает команда Белоруссии (22-14-24), третье - сборная Италии (11-11-10).

Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия36183487
2Белоруссия22142460
3Италия11121032
4Украина9131335
5Грузия671225
6Германия661123
7Франция641121
8Нидерланды49720
9Венгрия45312
10Испания41611
11Азербайджан371222
12Израиль3317
13Греция3249
14Польша31711
15Бельгия3115
16Швеция3025
17Словения3014
18Болгария27817
19Португалия26513
20Великобритания23813
21Румыния23510
22Швейцария2237
23Чехия14611
24Латвия1326
25Турция1258
26Сербия1225
27Армения1135
27Дания1135
29Косово1113
30Литва1102
31Хорватия1056
32Австрия0235
33Эстония0224
34Ирландия0145
35Молдавия0134
35Словакия0133
37Люксембург0112
38Босния и Герцеговина0101
39Финляндия0011
39Норвегия0011
39Сан-Марино0011
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