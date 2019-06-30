Ланге: баскетболистки РФ покажут атакующую игру в матче ЧЕ против команды Белоруссии

ЗРЕНЯНИН /Сербия/, 30 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России будет играть в атакующий баскетбол против команды Белоруссии в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы, ведь только победа выведет национальную команду в плей-офф. Об этом ТАСС заявил главный тренер сборной России Олаф Ланге.

Команды России и Белоруссии сыграют в воскресенье в заключительном матче группового этапа Евробаскета (начало - 18:45 мск). Сборной России необходима победа с преимуществом не менее чем в 11 очков для сохранения шансов на выход в плей-офф. Или победа над командой Белоруссии с любым счетом, если бельгийская сборная победит команду Сербии (начало - 21:30).

"Мы знаем, что должны играть в атакующий баскетбол, знаем, что надо победить с разницей 11 очков, сейчас это кажется огромной горой, на которую надо карабкаться, - сказал Ланге. - Но для начала мы настраиваемся просто на победу. Даже если мы не набираем 11 очков, то победа над Белоруссией при победе Бельгии выводит нас на третье место в группе, которое позволяет бороться за плей-офф. Так что наша основная задача - просто победить, мы настраиваемся на это".

"Но по ходу матча мы не будем успокаиваться, а будем постоянно стараться увеличить наше преимущество, если все будет идти по плану. Белорусская команда играет короткой ротацией - всего шесть человек. В этом будет наше преимущество", - подчеркнул Ланге.

В группе D лидирует сборная Сербии (4 очка), далее расположились команды Белоруссии и Бельгии (по 3), россиянки замыкают квартет (2). Победители групп выйдут в четвертьфинал турнира напрямую, команды, занявшие вторые и третьи места в соседних группах, сыграют друг с другом за выход в четвертьфинал.