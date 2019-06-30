Велогонщица Дронова хотела улучшить результат в гонке преследования на Европейских играх

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Российская велогонщица Тамара Дронова рассчитывала улучшить свой результат в индивидуальной гонке преследования на Европейских играх в Минске. Об этом спортсменка в воскресенье рассказала журналистам после гонки за третье место.

Дронова завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке преследования, опередив спортсменку из Великобритании Джози Найт.

"Я максималист, поэтому хотела улучшить свой результат. Немного улучшить получилось, но не так сильно, как хотелось. Гонка прошла так, как я предполагала - рассчитывала, что борьба будет до последних метров, но мне повезло, я оказалась чуть сильнее", - сказала спортсменка.

"Европейские игры очень понравились, в первый раз участвую в такого рода соревнованиях. Можно сказать, что они не уступают Олимпийским играм, если только по количеству участников и стран", - добавила Дронова.

Европейские игры завершатся 30 июня.