Сечина: шансы России на организацию международных турниров по конному спорту увеличились

ГОРКИ СУХАРЕВСКИЕ /Московская область/, 30 июня. /ТАСС/. Возможность проведения в России крупных международных турниров по конному спорту увеличилась после организации "Токийского тура" в Подмосковье. Об этом заявила ТАСС в воскресенье после окончания соревнований президент Федерации конного спорта России (ФКСР) Марина Сечина.

"Токийский тур" по выездке и конкуру был организован ФКСР при поддержке Международной федерации конного спорта (FEI). Этот турнир стал крупнейшим в истории России, а также являлся квалификационным к Олимпийским играм - 2020.

"Шансы на организацию соревнований в России после такого турнира вырастут, потому что все посмотрели на потенциал России, уровень инфраструктуры, уровень профессионализма как организаторов, так и участников. Технические и юридические делегаты международной федерации, которые присутствовали на данных соревнованиях, сделают свое резюме, и я уже знаю, что оно будет очень положительным. Доверие к России в конном спорте растет с каждым днем все больше и больше, и мы этим гордимся", - сказала Сечина.

"Токийский тур" прошел в Дмитровском городском округе с 20 по 30 июня. Сборная России по выездке завоевала лицензию на Олимпиаду-2020, став победителем соревнований, команда по конкуру заняла третье место и не сумела попасть на Игры.