Глава ЕОК: Белоруссия провела замечательную работу при проведении Европейских игр

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Европейские игры в Минске были отлично организованы, Белоруссия отлично справилась со своей работой. Об этом на итоговой пресс-конференции в воскресенье заявил президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич.

Европейские игры проходили в Минске с 21 по 30 июня. Победителем соревнований в общекомандном зачете стала сборная России, выигравшая 44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые награды. На втором месте хозяева Игр (24-16-29), третье место заняла команда Украины (16-17-18).

"Мы очень постарались организовать это мероприятие, очень благодарны за эти соревнования. Белоруссия провела замечательную работу, у нас не было серьезных проблем, были мелкие проблемы, которые исчезали мгновенно. Мы абсолютно уверены, что соревнования были отлично организованы, что является хорошим фундаментом для будущих Европейских игр", - заявил Кочиянчич.

"У нас есть 43 страны с медалями, это указывает, насколько разнообразны спортсмены Европы. Российские спортсмены заняли первое место в общекомандном зачете с 109 медалями, всего же было разыграно 683 награды. Самые популярные виды спорта - художественная и спортивная гимнастика, пляжный футбол, баскетбол 3х3, велосипедный спорт, легкая атлетика. Миллионы людей имели возможность посмотреть нас по всему миру, более 900 журналистов работали здесь", - добавил глава ЕОК.

Церемония закрытия Европейских игр состоится позднее в воскресенье, начало - 22:00 мск.