Кочиянчич: президент МОК Бах остался доволен Европейскими играми в Минске

"Очень благодарны Томасу Баху за то, что приехал на церемонию закрытия Европейских игр в Минске. Он не смог приехать раньше из-за участия в сессии МОК и во встрече Большой двадцатки в Японии, - отметил Кочиянчич. - Бах приехал сюда, чтобы поддержать нас, саму идею Европейских игр. Он сам олимпийский чемпион, и он остался очень доволен соревнованиями в Минске".

Европейские игры прошли в Минске с 21 по 30 июня. Победителем соревнований в общекомандном зачете стала сборная России, выигравшая 44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые награды. На втором месте хозяева Игр (24-16-29), третье место заняла команда Украины (16-17-18). Церемония закрытия пройдет позднее в воскресенье и начнется в 22:00 мск.