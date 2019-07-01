Семин разочарован уходом футболиста Кварацхелии из "Локомотива"

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Артем Чесноков/. Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин остался очень разочарован уходом грузинского футболиста Хвичи Кварацхелии, с которым клуб не стал подписывать контракт по окончании арендного соглашения. Об этом он заявил ТАСС в понедельник.

Аренда 18-летнего полузащитника завершилась 30 июня. В понедельник "Локомотив" объявил об уходе Кварахцелии.

"Он уехал со сборов, уехал в "Рубин". Я очень разочарован, потому что это один из самых талантливых игроков в нашем регионе. Мы полгода с ним работали, его полюбили все болельщики, его полюбили в команде. Я очень сильно разочарован, что так произошло", - заявил Семин.

Кварацхелия перешел в "Локомотив" из грузинского "Рустави" в феврале 2019 года на правах аренды до конца сезона. В составе столичного клуба Кварацхелия провел десять матчей, отметившись одним голом. Он является воспитанником академии тбилисского "Динамо". В марте 2018 года футболист перешел из тбилисского "Динамо" в "Рустави", за который провел девять матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав одну голевую передачу.

Также футболист сыграл в одной встрече за сборную Грузии.