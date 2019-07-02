Вандерсон: футболисты "Краснодара" в ЛЧ должны быть сконцентрированными более 90 минут

В прошлом сезоне "Краснодар" занял третье место в чемпионате России и впервые пробился в Лигу чемпионов, где будет выступать в третьем квалификационном раунде. Жеребьевка, которая определит соперника краснодарцев, пройдет 22 июля. Вандерсон ранее выступал в Лиге чемпионов - в составе австрийского "Ред Булла" он доходил до квалификационного раунда плей-офф.

"Самый важный совет, который я могу дать своим партнерам, - это быть сконцентрированным даже не на 90, а на 95-98 минут матча. Потому что у нас есть опыт игры в Лиге Европы, с нами случались разные [неприятные] ситуации, и сейчас хотелось, чтобы они не повторялись", - сказал 24-летний Вандерсон.

По словам бразильца, возможная встреча в квалификации с сильными соперниками будет иметь свои плюсы. "Если мы их пройдем, то это будет огромным достижением", - отметил он.

При подготовке к сезону "Краснодар" принимает участие в Кубке Париматч Премьер вместе с еще тремя клубами Российской премьер-лиги: "Спартаком", ЦСКА и "Ростовом". "Чем больше матчей мы сыграем, тем больше у нас будет игровой практики перед началом чемпионата России. Он стартует совсем скоро и нам хотелось бы подготовиться к нему как можно лучше", - подчеркнул Вандерсон.

В начале сезона "Краснодару" не смогут помочь полузащитники Юрий Газинский и Виктор Классон, которые получили серьезные травмы в матчах за свои сборные. "Буду помогать адаптироваться новичкам, на подходе у нас молодые игроки, и все вместе мы должны решать проблемы. В футболе может случиться всякое: игроки получают травмы, восстанавливаются. Самое главное для нас - сконцентрироваться на каждом матче и всем вместе решать те проблемы, которые перед нами стоят", - сказал бразилец.