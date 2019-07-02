Волонтеры Тюмени и Томска готовы присоединиться к организации Универсиады в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Волонтеры и спортсмены из Тюменского и Томского государственных университетов готовы присоединиться к организации Всемирной летней универсиады - 2023, которая пройдет в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС представители университетов.

"Мы постараемся подготовиться к этой Универсиаде, потому что у нас очень сильная команда легкоатлетов. Естественно, и волонтеры наши там будут участвовать, мы крупный вуз, обязательно зафиксируем себя в этом студенческом мероприятии мирового масштаба. Мы очень рады, что Екатеринбург выиграл", - сказал ТАСС председатель спортивного клуба Томского госуниверситета Анатолий Моисеенко.

В феврале Тюменский государственный университет проводил лыжный забег в поддержку зимней Универсиады-2019, которая прошла в Красноярске. Организаторы готовы провести новые мероприятия, но уже в пользу летней Универсиады-2023, которую примет Екатеринбург. "ТюмГУ будет принимать участие, но в каких видах спорта - пока не готов ответить. Но мы определенно будем принимать участие в околоспортивной деятельности, во всем, что связано с развитием спортивного менеджмента", - сказал специалист Центра поддержки талантливых обучающихся управления молодежной политики Тюменского госуниверситета Евгений Черепенин.

На Универсиаде-2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей. В программу летних Универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика. Летняя Универсиада 2019 года пройдет в Неаполе, 2021-го - в китайском Чэнду.