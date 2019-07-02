Демонтаж временных трибун "Екатеринбург-Арены" начнется до конца года

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Демонтаж временных трибун стадиона "Екатеринбург-Арена", которые были установлены для проведения матчей чемпионата мира по футболу, начнется до конца года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор заявочного комитета "Екатеринбург-2023" Александр Чернов.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады 2023 года было принято во вторник на заседании исполкома Международной федерации университетского спорта (FISU) в итальянском Неаполе. Церемонии открытия и закрытия студенческих Игр пройдут на "Екатеринбург-Арене". Стадион получил известность благодаря своим временным трибунам, получившим в народе название "уши", сейчас он способен вместить 35 тыс. зрителей.

"Дополнительные трибуны в этом году будут разбираться, входы на них будут закрыты, - сообщил Чернов. - После их демонтажа общая вместимость стадиона составит 23-24 тысячи человек".

Работы по разбору временных трибун могут начаться уже в октябре, однако президент футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов считает, что произойдет это не раньше ноября, когда команда сыграет на стадионе заключительный домашний матч перед наступлением зимней паузы в чемпионате России.

"Работы могут начаться во время зимнего перерыва. Хорошо ли это? Почему нет? Стадион станет красивее и компактнее, ничего страшного в этом нет", - сказал Иванов.

Россия во второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В марте текущего года Красноярск был столицей зимней Универсиады.