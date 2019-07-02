Все объекты Универсиады в Екатеринбурге будут готовы к 2022 году

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Все объекты Всемирных студенческих игр в Екатеринбурге будут построены к 2022 году. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор заявочного комитета "Екатеринбург-2023" Александр Чернов.
Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады 2023 года было принято во вторник на заседании исполкома Международной федерации университетского спорта (FISU).
"Всего для проведения Универсиады предусмотрено 28 объектов. Для реализации нашей программы нужно построить еще восемь, но только один из них строится непосредственно к Универсиаде - это Центр водных видов спорта. Остальные сооружения вписаны в концепцию естественного развития инфраструктуры города", - сказал Чернов.
"Большая часть объектов будет готова к 2021 году, оставшиеся два - к 2022-му", - подчеркнул он.
"Уже сейчас разработана программа проведения тестовых мероприятий Универсиады, которая предполагает проведение соревнований национального, европейского и мирового уровня. Ближайший крупный спортивный турнир в Екатеринбурге пройдет в сентябре - мужской чемпионат мира по боксу", - заключил Чернов.
Церемонии открытия и закрытия Универсиады примет "Екатеринбург-Арена", на которой в 2018 году проходили матчи чемпионата мира по футболу.
Россия во второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В этом году Красноярск был столицей зимней Универсиады.