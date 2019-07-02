Все объекты Универсиады в Екатеринбурге будут готовы к 2022 году

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады 2023 года было принято во вторник на заседании исполкома Международной федерации университетского спорта (FISU).

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Все объекты Всемирных студенческих игр в Екатеринбурге будут построены к 2022 году. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор заявочного комитета "Екатеринбург-2023" Александр Чернов.

"Всего для проведения Универсиады предусмотрено 28 объектов. Для реализации нашей программы нужно построить еще восемь, но только один из них строится непосредственно к Универсиаде - это Центр водных видов спорта. Остальные сооружения вписаны в концепцию естественного развития инфраструктуры города", - сказал Чернов.

"Большая часть объектов будет готова к 2021 году, оставшиеся два - к 2022-му", - подчеркнул он.

"Уже сейчас разработана программа проведения тестовых мероприятий Универсиады, которая предполагает проведение соревнований национального, европейского и мирового уровня. Ближайший крупный спортивный турнир в Екатеринбурге пройдет в сентябре - мужской чемпионат мира по боксу", - заключил Чернов.

Церемонии открытия и закрытия Универсиады примет "Екатеринбург-Арена", на которой в 2018 году проходили матчи чемпионата мира по футболу.

Россия во второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В этом году Красноярск был столицей зимней Универсиады.