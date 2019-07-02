В Неаполе стартует Всемирная летняя Универсиада

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Летние Всемирные студенческие игры откроются в среду в Неаполе, Италия в седьмой раз принимает Универсиаду. Всего в Неаполе с 3 по 14 июля будет разыграно 222 комплекта наград. Церемония открытия ХХХ Игр пройдет 3 июля, но соревнования по водному поло, футболу и прыжкам в воду стартовали уже во вторник. Всего в программу турнира вошло 18 видов спорта, также здесь пройдут соревнования по баскетболу, волейболу, дзюдо, легкой атлетике, настольному теннису, плаванию, спортивной гимнастике, стрельбе из лука, теннису, тхэквондо, фехтованию, художественной гимнастике, стрельбе, регби-7 и парусному спорту. По сравнению с Универсиадой-2017, которая прошла в Тайбэе, из программы исчезли бадминтон, бейсбол, гольф, роллер-спорт, ушу, тяжелая атлетика и бильярд, но были включены стрельба, регби-7 и парусный спорт.

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Первые медали будут разыграны в четверг в дзюдо, плавании, прыжках в воду, спортивной гимнастике, фехтовании и стрельбе, всего - 15 комплектов наград. Самым медалеемким видом спорта на Универсиаде станет легкая атлетика, в которой будут разыгрываться 50 комплектов. На втором и третьем местах - плавание (40) и тхэквондо (19). Неаполь получил право на проведение летней Универсиады в мае 2016 года. Первоначально столицей летней Универсиады-2019 был избран город Бразилиа, это произошло на сессии исполкома Международной федерации студенческого спорта (FISU) в Брюсселе в ноябре 2013 года. Однако спустя год новый глава столицы Бразилии сразу же после своего избрания заявил, что город не может взять на себя проведение этих соревнований. В 2013 году за право проведения Универсиады-2019 также боролись Будапешт и Баку, которые незадолго до начала работы ноябрьского исполкома FISU сняли свои кандидатуры с выборов. Символом Универсиады в Неаполе стала волшебная сирена Партенопа. По легенде, именно ее встретил древнегреческий герой Одиссей со своими спутниками. Сирена является настоящим символом Неаполя, ее изображение можно встретить на улицах в оформлении домов и площадей. Церемония открытия и особенности проживания Официальная церемония открытия Универсиады состоится 3 июля, она пройдет на стадионе "Сан-Паоло", который является домашним для футбольного клуба "Наполи". По информации пресс-службы турнира, все билеты на церемонию открытия проданы. Всего в церемонии примут участие около 1500 человек. Флаг России на параде спортсменов понесет двукратный призер чемпионата мира по плаванию Кирилл Пригода.