Урал рулит. Екатеринбург выбран столицей Всемирной летней универсиады - 2023

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Исполком Международной федерации университетского спорта (FISU) во вторник принял решение отдать Екатеринбургу право провести в 2023 году Всемирную летнюю универсиаду. Столица Урала впервые в своей истории будет принимать мультиспортивные соревнования такого высокого уровня.

Екатеринбург имеет богатый опыт проведения международных стартов. В 1965 году Екатеринбург (тогда Свердловск) с рядом российских городов принимал чемпионат мира по хоккею с мячом. В 2018 году столица Урала стала одним из российских городов, принимавших чемпионат мира по футболу. В Екатеринбурге не раз проводились международные соревнования по настольному теннису, дзюдо, скалолазанию, шахматам, хоккею с шайбой и многим другим видам спорта, совсем скоро этот город примет у себя чемпионат мира по боксу среди мужчин.

Выбор Екатеринбурга столицей Универсиады-2023 не стал ни для кого неожиданным. Этот город был единственным претендентом, и его утверждение в качестве хозяина очередных летних Всемирных студенческих игр было своего рода формальностью. FISU с 2015 года в соответствии со своей новой стратегией развития старается не проводить конкурсы на право проведения Универсиад с публичным выбыванием кандидатов.

Международная федерация университетского спорта работает только с одним кандидатом, когда тот подтвердил свое предложение. Эта политика была введена в действие, чтобы не допустить потери городов и посвятить всю работу одному претенденту путем организации семинаров, программы наблюдений и других семинаров с участием города-претендента до представления заявки в исполнительный комитет FISU. Во вторник Екатеринбург на исполкоме представил свою заявку, после чего стал выбран местом проведения Универсиады-2023.

"Екатеринбург представил действительно сильную заявку. Для проведения соревнований будут задействованы 28 объектов, при этом часть из них - наследие чемпионата мира по футболу. Отмечу, что власти Свердловской области и лично губернатор Евгений Куйвашев уделяют большое внимание развитию спорта в регионе", - заявил после избрания Екатеринбурга министр спорта РФ Павел Колобков.

"Порядка 40 видов спорта входят в перечень базовых для области. Проводится активная работа по привлечению на Урал крупных международных соревнований. Не сомневаюсь, Екатеринбург проведет Универсиаду на высшем уровне, в очередной раз докажет, что сегодня для россиян спорт - норма жизни", - добавил глава спортивного ведомства.

Екатеринбургу нужен дворец водных видов спорта

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев считает, что Екатеринбург и сегодня обладает развитой инфраструктурой, необходимой для проведения масштабных мероприятий. "Однако, для того, чтобы принять Универсиаду, нам предстоит еще ударно потрудиться - нужно построить новые спортивные объекты, в числе которых дворец для водных видов спорта, легкоатлетический стадион, дополнительные теннисные корты", - сказал губернатор.