Панарин признался, что мечтал играть за клуб НХЛ "Рейнджерс"

В понедельник Панарин на правах неограниченно свободного агента подписал семилетний контракт с "Рейнджерс" на общую сумму $81,5 млн. За новый клуб он будет выступать под 10-м номером.

"Я мечтал играть за "Рейнджерс", это команда "оригинальной шестерки", и мое сердце теперь здесь. Мне пришлось принять действительно сложное решение из-за нюансов, связанных с финансами, городами и переездом. Был момент, когда я просто сел на 10 минут и задумался, но мое сердце подсказало, что Нью-Йорк будет лучшим местом для меня", - сказал Панарин. Он отметил, что ему пришлось делать трудный выбор - с предложениями на него вышли "Рейнджерс", "Айлендерс", "Колорадо", "Флорида" и "Коламбус".

В прошедшем сезоне Панарин сыграл за "Коламбус" 79 матчей и набрал 87 очков (28 шайб + 59 передач) в регулярном чемпионате, в плей-офф на его счету 11 очков (5+6) в 10 матчах. За "Коламбус" Панарин выступал с 2017 года, до этого он провел два сезона за "Чикаго". По итогам сезона-2015/16 он стал обладателем "Колдер Трофи" - приза лучшему новичку по итогам регулярного чемпионата НХЛ

В прошедшем регулярном чемпионате "Рейнджерс" заняли 12-е место в Восточной конференции и не смогли выйти в плей-офф.