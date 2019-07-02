Хлебом единым. Панарин стал самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ

В понедельник вечером по московскому времени клубы получили возможность подписывать контракты с неограниченно свободными агентами. Хедлайнерами, как и ожидалось, стали Панарин и Сергей Бобровский, которые заранее дали понять, что не подпишут новые контракты с "Коламбусом". Как утверждает издание The Athletic, российский форвард отказался от предложения "Коламбуса" с зарплатой $14,5 млн за сезон (у Макдэвида - $12,5 млн).

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Четыре российских хоккеиста сменили команды в первый день трансферного окна в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Форвард Артемий Панарин подписал контракт с "Нью-Йорк Рейнджерс", став самым высокооплачиваемым россиянином в истории НХЛ и вторым по зарплате в лиге после Коннора Макдэвида.

Еще за день до открытия трансферного окна фаворитом в борьбе за 27-летнего форварда по прозвищу Хлебушек большинство специалистов называли другой клуб из Нью-Йорка - "Айлендерс". Позднее появилась информация о том, что игрок хочет получать в среднем не менее $10 млн и выступать за команду из мегаполиса, которая будет претендовать на Кубок Стэнли. "Рейнджерс" идеально соответствуют первым двум условиям. Панарин в среднем за сезон будет зарабатывать $11,642 млн, ранее лидером по этому показателю среди россиян был капитан "Вашингтона" Александр Овечкин ($9,538 млн).

"Многие российские игроки заслуживают такой зарплаты, на них большое давление. Когда плохо играют, много критики в их адрес. Надеюсь, что Артемий оправдает вложенные в него средства", - сказал в беседе с ТАСС двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук.

Конец перестройки

Последние два сезона "Рейнджерс" не пробивались в плей-офф, в клубе идет процесс перестройки. Генеральный менеджер Джефф Гортон в прошлом сезоне обменял опытных Джей Ти Миллера и капитана команды Райана Макдону в "Тампу". По ходу нынешнего чемпионата в "Виннипег" отравился центрфорвард Кевин Хейз, в "Даллас" был обменян Матс Цуккарелло, в "Коламбус" - Адам Маккуэйд. В качестве компенсации клуб из Нью-Йорка всякий раз получал молодых перспективных игроков и драфт-пики.

В середине сезона Гортон заявил о том, что "Рейнджерс" намерены ускорить процесс перестройки. В клубе очень довольны прогрессом 21-летнего форварда Бретта Хаудена, полученного из "Тампы" в результате обмена, а также игрой 19-летнего Филипа Хытила. По итогам драфта команду пополнил 18-летний финский вундеркинд Каапо Какко. Уже в следующем сезоне "Рейнджерс" вполне способны решить задачу выхода в плей-офф, но бороться за Кубок Стэнли будут едва ли.

Кравчук считает, что в "Рейнджерс" Панарин сможет улучшить свою личную статистику, и не исключает, что форвард превзойдет достижение своего соотечественника Никиты Кучерова по набранным очкам в одном регулярном чемпионате (128). "Думаю, что в "Рейнджерс" собирается серьезная команда, вероятно, будут еще приобретения. У Панарина есть все, чтобы побить достижение Кучерова, этого нельзя исключать. Он разносторонний игрок - хорошо бросает, видит площадку, может отдать пас", - отметил Кравчук.

Панарин стал седьмым россиянином в системе "Рейнджерс". По ходу нынешнего межсезонья клуб пополнили вратарь Игорь Шестеркин, защитник Егор Рыков и нападающий Виталий Кравцов. Также за "Рейнджерс" выступают вратарь Александр Георгиев, форварды Владислав Наместников и Павел Бучневич, чей контракт истек по окончании сезона. Бучневич является ограниченно свободным агентом, "Рейнджерс" имеют возможность заключить новое соглашение с хоккеистом до 1 декабря.

"Когда наши ребята собираются вместе в команде, это помогает и в хоккее, и в быту, и в жизни. Они сейчас строят новую команду, чтобы решать большие задачи, и смотрят в будущее, поэтому и берут таких игроков, как Панарин", - подчеркнул в беседе с ТАСС обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

В прошедшем сезоне Панарин сыграл 79 матчей и набрал 87 очков (28 шайб + 59 передач) в регулярном чемпионате, в плей-офф на его счету 11 очков (5+6) в 10 матчах. За "Коламбус" Панарин выступал с 2017 года, до этого он провел два сезона за "Чикаго". Всего в регулярных чемпионатах НХЛ российский нападающий провел 322 матча, в которых набрал 320 (116+204) очков, в плей-офф на его счету 26 (9+17) очков в 27 играх. По итогам сезона-2015/16 он стал обладателем "Колдер Трофи" - приза лучшему новичку по итогам регулярного чемпионата НХЛ, набрав 77 (30+47) очков в 80 матчах.

Бобровский стал рекордсменом "Флориды"

"Флорида" перед открытием трансферного окна обменяла вратаря Джеймса Раймера в "Каролину" на другого голкипера, Скотта Дарлинга. Позднее контракт Дарлинга был выкуплен. Таким образом, команда осталась без высококлассного вратаря, и появление Бобровского во "Флориде" было предсказуемым.

30-летний российский вратарь заключил семилетний контракт с клубом на сумму $70 млн ($10 млн в среднем за сезон). Его истекший четырехлетний контракт с "Коламбусом" был рассчитан на $29,7 млн. Бобровский стал вторым голкипером в НХЛ по величине зарплаты после вратаря "Монреаля" Кэри Прайса ($10,5 млн). В истории "Флориды" зарплата Бобровского стала самой большой, ранее обладателем рекорда был Павел Буре с контрактом на $50 млн.