Хлебом единым. Панарин стал самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Четыре российских хоккеиста сменили команды в первый день трансферного окна в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Форвард Артемий Панарин подписал контракт с "Нью-Йорк Рейнджерс", став самым высокооплачиваемым россиянином в истории НХЛ и вторым по зарплате в лиге после Коннора Макдэвида.
В понедельник вечером по московскому времени клубы получили возможность подписывать контракты с неограниченно свободными агентами. Хедлайнерами, как и ожидалось, стали Панарин и Сергей Бобровский, которые заранее дали понять, что не подпишут новые контракты с "Коламбусом". Как утверждает издание The Athletic, российский форвард отказался от предложения "Коламбуса" с зарплатой $14,5 млн за сезон (у Макдэвида - $12,5 млн).
Thank You, @9Artemi pic.twitter.com/pNCqJnlQ1F— Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) July 1, 2019
Еще за день до открытия трансферного окна фаворитом в борьбе за 27-летнего форварда по прозвищу Хлебушек большинство специалистов называли другой клуб из Нью-Йорка - "Айлендерс". Позднее появилась информация о том, что игрок хочет получать в среднем не менее $10 млн и выступать за команду из мегаполиса, которая будет претендовать на Кубок Стэнли. "Рейнджерс" идеально соответствуют первым двум условиям. Панарин в среднем за сезон будет зарабатывать $11,642 млн, ранее лидером по этому показателю среди россиян был капитан "Вашингтона" Александр Овечкин ($9,538 млн).
"Многие российские игроки заслуживают такой зарплаты, на них большое давление. Когда плохо играют, много критики в их адрес. Надеюсь, что Артемий оправдает вложенные в него средства", - сказал в беседе с ТАСС двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук.
Конец перестройки
Последние два сезона "Рейнджерс" не пробивались в плей-офф, в клубе идет процесс перестройки. Генеральный менеджер Джефф Гортон в прошлом сезоне обменял опытных Джей Ти Миллера и капитана команды Райана Макдону в "Тампу". По ходу нынешнего чемпионата в "Виннипег" отравился центрфорвард Кевин Хейз, в "Даллас" был обменян Матс Цуккарелло, в "Коламбус" - Адам Маккуэйд. В качестве компенсации клуб из Нью-Йорка всякий раз получал молодых перспективных игроков и драфт-пики.
В середине сезона Гортон заявил о том, что "Рейнджерс" намерены ускорить процесс перестройки. В клубе очень довольны прогрессом 21-летнего форварда Бретта Хаудена, полученного из "Тампы" в результате обмена, а также игрой 19-летнего Филипа Хытила. По итогам драфта команду пополнил 18-летний финский вундеркинд Каапо Какко. Уже в следующем сезоне "Рейнджерс" вполне способны решить задачу выхода в плей-офф, но бороться за Кубок Стэнли будут едва ли.
Кравчук считает, что в "Рейнджерс" Панарин сможет улучшить свою личную статистику, и не исключает, что форвард превзойдет достижение своего соотечественника Никиты Кучерова по набранным очкам в одном регулярном чемпионате (128). "Думаю, что в "Рейнджерс" собирается серьезная команда, вероятно, будут еще приобретения. У Панарина есть все, чтобы побить достижение Кучерова, этого нельзя исключать. Он разносторонний игрок - хорошо бросает, видит площадку, может отдать пас", - отметил Кравчук.
Панарин стал седьмым россиянином в системе "Рейнджерс". По ходу нынешнего межсезонья клуб пополнили вратарь Игорь Шестеркин, защитник Егор Рыков и нападающий Виталий Кравцов. Также за "Рейнджерс" выступают вратарь Александр Георгиев, форварды Владислав Наместников и Павел Бучневич, чей контракт истек по окончании сезона. Бучневич является ограниченно свободным агентом, "Рейнджерс" имеют возможность заключить новое соглашение с хоккеистом до 1 декабря.
"Когда наши ребята собираются вместе в команде, это помогает и в хоккее, и в быту, и в жизни. Они сейчас строят новую команду, чтобы решать большие задачи, и смотрят в будущее, поэтому и берут таких игроков, как Панарин", - подчеркнул в беседе с ТАСС обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.
В прошедшем сезоне Панарин сыграл 79 матчей и набрал 87 очков (28 шайб + 59 передач) в регулярном чемпионате, в плей-офф на его счету 11 очков (5+6) в 10 матчах. За "Коламбус" Панарин выступал с 2017 года, до этого он провел два сезона за "Чикаго". Всего в регулярных чемпионатах НХЛ российский нападающий провел 322 матча, в которых набрал 320 (116+204) очков, в плей-офф на его счету 26 (9+17) очков в 27 играх. По итогам сезона-2015/16 он стал обладателем "Колдер Трофи" - приза лучшему новичку по итогам регулярного чемпионата НХЛ, набрав 77 (30+47) очков в 80 матчах.
Бобровский стал рекордсменом "Флориды"
"Флорида" перед открытием трансферного окна обменяла вратаря Джеймса Раймера в "Каролину" на другого голкипера, Скотта Дарлинга. Позднее контракт Дарлинга был выкуплен. Таким образом, команда осталась без высококлассного вратаря, и появление Бобровского во "Флориде" было предсказуемым.
30-летний российский вратарь заключил семилетний контракт с клубом на сумму $70 млн ($10 млн в среднем за сезон). Его истекший четырехлетний контракт с "Коламбусом" был рассчитан на $29,7 млн. Бобровский стал вторым голкипером в НХЛ по величине зарплаты после вратаря "Монреаля" Кэри Прайса ($10,5 млн). В истории "Флориды" зарплата Бобровского стала самой большой, ранее обладателем рекорда был Павел Буре с контрактом на $50 млн.
CONFIRMED: @SergeiBobrovsky will wear 7⃣2⃣ for the #FlaPanthers. pic.twitter.com/FUdW6buvPN— Florida Panthers (@FlaPanthers) July 1, 2019
Генеральный менеджер "Флориды" Дэйл Тэллон считает, что российский голкипер Сергей Бобровский поможет команде одерживать больше побед. "Бобровский - элитный первый номер, который не раз доказывал, что он один из лучших вратарей в НХЛ, - заявил Тэллон. - Его игровые качества и опыт позволят усилить нашу оборону и побеждать в каждой игре. Мы надеемся, что "Флорида" вступает в новую эру".
Помимо вратарской позиции, "Флорида" укрепила линию обороны многолетним защитником первой пары "Тампы" Антоном Строльманом. Также было подписано соглашение с центральным нападающим Ноэлем Аккьярри, который минувший сезон провел в составе финалиста Кубка Стэнли "Бостона". Ранее команду возглавил трехкратный обладатель Кубка Стэнли в качестве главного тренера "Чикаго" Джоэль Кенневилль.
"Флорида" сделала большой шаг, подписав контракт с тренером Джоэлем Кенневиллем, команда стала собираться очень серьезная. Перспективы - дело времени. Есть масса факторов, которые влияют на вратаря, это особая позиция", - отметил Кравчук.
Варламов в "Айлендерс", Зайцев - в "Оттаве"
Вратарь Семен Варламов, у которого истек контракт с "Колорадо", подписал четырехлетнее соглашение с "Айлендерс" на сумму $20 млн. В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ российский голкипер принял участие в 49 матчах, в среднем пропуская 2,87 шайбы и отражая 90,9% бросков. 31-летний вратарь в середине марта потерял место в основном составе своей бывшей команды, проиграв конкуренцию Филиппу Грубауэру. В последних 12 встречах регулярного чемпионата и играх плей-офф Варламов не появлялся на льду.
#Isles Transaction: Semyon Varlamov has agreed to terms on a four year contract. https://t.co/KwKEY39QTY— New York Islanders (@NYIslanders) July 1, 2019
В "Айлендерс" россиянину предстоит выиграть конкуренцию за роль первого номера у другого немца, Томаса Грайсса. Грайсс в прошедшем регулярном чемпионате почти поровну поделил игровое время с Робином Ленером, но в плей-офф провел только одну встречу. Шведский вратарь, занявший третье место в голосовании за лучшего голкипера по итогам регулярного чемпионата, также на правах неограниченно свободного агента подписал контракт с "Чикаго" сроком на один год на сумму $5 млн.
"Айлендерс" принадлежат права на 23-летнего голкипера сборной России Илью Сорокина, который выступает за столичный ЦСКА, он был задрафтован клубом НХЛ в 2014 году в третьем раунде под общим 78-м номером. По истечении срока соглашения с ЦСКА вратарь может перейти в "Айлендерс". "Островитяне" также сумели подписать новый семилетний контракт со своим капитаном Андерсом Ли.
Новую команду обрел и российский защитник Никита Зайцев. 27-летний россиянин был обменян в "Оттаву" вместе с нападающими Коннором Брауном и Майклом Карконом. "Торонто" взамен получил защитников Коди Сеси, Бена Харпура, форварда Аарона Лучука, а также право выбора в 3-м раунде драфта 2020 года.
"Торонто" выплатит Зайцеву подписной бонус в размере $3 млн. Контракт россиянина с "Торонто" был рассчитан до 2024 года и включал в себя пункт о запрете на обмен, от которого хоккеист отказался. Согласно договору, годовой оклад игрока равнялся $4,5 млн. В конце мая Зайцев по личным причинам попросил руководство "Торонто" обменять его в другой клуб.
Зайцев выступал за "Торонто" с 2016 года, до этого он был игроком новосибирской "Сибири" и ЦСКА. В завершившемся сезоне российский защитник провел 81 матч, набрав 14 (3 гола + 11 передач) очков.
Павелски и Перри усилили "Даллас"
"Даллас" пополнил свои ряды двумя возрастными нападающими. 34-летний американец Джо Павелски, выступавший на протяжении всей карьеры за "Сан-Хосе" (с 2006 года), подписал соглашение сроком на три года, за это время игрок заработает $21 млн. 34-летний форвард Кори Перри подписал однолетний контракт на сумму $1,5 млн. Также "Даллас" заключил однолетнее соглашение со словацким защитником Андреем Секерой на сумму $1,5 млн.
В прошедшем сезоне Павелски провел 75 матчей в регулярном чемпионате и набрал 64 очка (38 шайб + 26 передач), в плей-офф он сыграл 13 матчей и набрал 9 очков (4+5). Перри играл в НХЛ за "Анахайм" с сезона-2006/07, в котором выиграл с клубом Кубок Стэнли. В сезоне-2010/11 он стал самым ценным игроком и лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ. В составе сборной Канады Перри является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014) и победителем чемпионата мира в России (2016).
Бывший форвард "Филадельфии" и "Нэшвилла" Уэйн Симмондс, завоевавший приз Марка Мессье за лидерские качества по итогам прошлого сезона, подписал однолетний контракт с "Нью-Джерси". Цуккарелло заключил пятилетнее соглашение с "Миннесотой", олимпийский чемпион Сочи Мэтт Дюшен подписал семилетний контракт с "Нэшвиллом" на сумму $56 млн.
Ранее восьмилетние контракты со своими клубами подписали защитник Эрик Карлссон ("Сан-Хосе"), нападающие Вильям Карлссон ("Вегас") и Джефф Скиннер ("Баффало"). Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Питтсбурга" Фил Кесселл был обменян в "Аризону" на центрфорварда Алекса Гальченюка. Олимпийский чемпион Сочи защитник Пи-Кей Суббан стал игроком "Нью-Джерси". Вместо него в "Нэшвилл" отправились Стивен Сантини и Джереми Дэвис, а также два драфт-пика.
"Монреаль" стал первым клубом в НХЛ с 2013 года, который предложил контракт ограниченно свободному агенту другой команды - нападающему "Каролины" Себастьяну Ахо. Канадский клуб предложил 21-летнему финну пятилетний контракт на общую сумму $42,25 млн. "Каролине" для сохранения форварда нужно повторить предложение или сделать более выгодное. В последний раз до этого предложение ограниченно свободному агенту другого клуба делал "Калгари" в 2013 году - на тот момент нападающему "Коламбуса" Райану О'Райлли, хоккеисту предложили двухлетний контракт на общую сумму $10 млн, и он принял предложение.
Россияне Павел Бучневич ("Рейнджерс"), Иван Проворов ("Филадельфия") и Никита Гусев ("Вегас") являются ограниченно свободными агентами. Проворов уже получил предложение о подписании нового соглашения от своего клуба.