Клуб НХЛ "Даллас" подписал контракты с Павелски и Перри

ТАСС, 1 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" подписал соглашения с американским нападающим Джо Павелски и канадским форвардом Кори Перри. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба клуба.

Соглашение с 34-летним Павелски рассчитано на три года, за это время игрок заработает $21 млн. 34-летний Пэрри подписал однолетний контракт на сумму $1,5 млн. Также "Даллас" подписал однолетнее соглашение со словацким защитником Андреем Секерой на сумму $1,5 млн.

Павелски играл в НХЛ за "Сан-Хосе" с момента дебюта в сезоне-2006/07, за это время он провел 963 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забросил 355 шайбы и отдал 406 голевых передач. В плей-офф он сыграл 134 матча, в которых набрал 100 очков (48 шайб + 52 передачи). Во время локаута (полной или частичной отмены сезона в связи с отсутствием подписанного между НХЛ и профсоюзом игроков коллективного соглашения) в сезоне-2012/13 Павелски выступал за клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) минское "Динамо". В составе сборной США Павелски стал серебряным призером Олимпийских игр в Ванкувере в 2010 году.

В прошедшем сезоне Павелски провел 75 матчей в регулярном чемпионате и набрал 64 очка (38 шайб + 26 передач), в плей-офф он сыграл 13 матчей и набрал 9 очков (4+5). "Даллас" занял шестое место в регулярном чемпионате в Западной конференции и проиграл в четвертьфинале будущему обладателю Кубка Стэнли "Сент-Луису" в серии до четырех побед - 3-4.

Перри играл в НХЛ за "Анахайм" с сезона-2006/07, в котором выиграл с клубом Кубок Стэнли, и провел в регулярном чемпионате лиги 988 матчей, забросил 372 шайбы и отдал 404 голевые передачи, в плей-офф он сыграл 118 встреч и набрал 89 очков (36 шайб + 53 передачи). В сезоне-2010/11 он стал самым ценным игроком и лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ. В составе сборной Канады Перри является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014) и победителем чемпионата мира в России (2016).

В прошедшем сезоне Перри провел 31 встречу в регулярном чемпионате и набрал десять очков (шесть шайб + четыре передачи). "Анахайм" занял 13-е место в Западной конференции и не пробился в плей-офф.