Хоккеист Скиннер подписал контракт с "Баффало" на $72 млн

ТАСС, 8 июня. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало" продлил контракт с канадским нападающим Джеффом Скиннером. Об этом в субботу сообщила пресс-служба лиги.

Скиннер мог стать неограниченно свободным агентом 1 июля. Соглашение с 27-летним форвардом подписано на восемь лет. Его зарплата составит $9 млн в год.

"Мы всегда хотели, чтобы он был частью нашей команды", - сказал генеральный менеджер "Баффало" Джейсон Боттерилл.

Скиннер выступает за "Баффало" с 2018 года, в прошедшем сезоне он провел 82 встречи, в которых набрал 63 очка (40 шайб + 23 результативных передачи). До этого он играл за "Каролину" (2010-2018). Всего Скиннер провел 661 матч в НХЛ, набрав 442 очка (244+198). Он является серебряным призером чемпионата мира 2017 года.

В сезоне-2018/19 "Баффало" занял 13-е место в Восточной конференции НХЛ, набрав 76 очков в 82 матчах.