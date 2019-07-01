В НХЛ впервые с 2013 года предложили контракт ограниченно свободному агенту другого клуба

ТАСС, 2 июля. "Монреаль" стал первым клубом в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2013 года, который предложил контракт ограниченно свободному агенту другой команды - финскому нападающему "Каролины" Себастьяну Ахо. Об этом сообщил генеральный менеджер "Монреаля" Марк Бержевен, слова которого приводит пресс-служба клуба.

"Монреаль" предложил Ахо пятилетний контракт на общую сумму $42,25 млн. В последний раз предложение ограниченному свободному агенту другого клуба делал "Калгари" - на тот момент нападающему "Коламбуса" Райану О'Райли, хоккеисту предложили двухлетний контракт на общую сумму $10 млн, и он принял предложение. Самое большое предложение ограниченно свободному агенту другого клуба в истории НХЛ сделала "Филадельфия" Ши Уэберу ($110 млн за 14 лет), выступавшему тогда за "Нэшвилл".

"Себастьян Ахо принял наше предложение. Он хочет приехать в Монреаль. Он видит молодежь "Монреаля" и хочет быть частью этого процесса. Мы гордимся этим, но пока мы должны ждать", - сказал Бержевен.

Ахо был выбран "Каролиной" под общим 35-м номером драфта в 2016 году, подписав с клубом контракт на три года. Всего в НХЛ он провел 242 матча, набрав 197 (83 шайбы + 114 передач) очков.

"Каролина" в сезоне-2018/19 заняла седьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ, а в плей-офф дошла до полуфинала, в первом раунде обыграв "Вашингтон" в серии до четырех побед со счетом 4-3, в четвертьфинале - "Айлендерс" (4-0), а в полуфинале уступив "Бостону" (0-4). "Монреаль" занял девятое место в Восточной конференции, не сумев выйти в плей-офф НХЛ.