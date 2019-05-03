Россияне Кравцов и Шестеркин подписали контракты с клубом НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс"

23-летний голкипер Шестеркин в сезоне-2018/19 провел 28 матчей в составе петербургского СКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых одержал 24 победы (10 матчей "на ноль"), отразив 95,3% бросков. В плей-офф он провел десять встреч, отражая 90,4% бросков.

Кравцов сыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ в составе челябинского "Трактора", в которых набрал 21 очко (8 голов + 13 результативных передач). В плей-офф 19-летний форвард провел четыре матча и отдал две голевые передачи.

Контракт новичка - первое соглашение, которое подписывает хоккеист младше 25 лет в НХЛ, срок договора зависит от возраста игрока: 18-21 (3 года), 22-23 (2 года), 24 (1 год). Исключение составляют европейские игроки в возрасте от 25 до 27 лет, которые тоже должны подписать первый трудовой договор в НХЛ сроком на один сезон в качестве новичка. Контракт новичка является двусторонним, что позволяет отправлять хоккеиста в фарм-клуб, а максимальный его размер равен $925 тыс. в год.