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НХЛ

Россияне Кравцов и Шестеркин подписали контракты с клубом НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс"

Кравцов в прошлом сезоне выступал в "Тракторе", Шестеркин - в СКА
Игорь Шестеркин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Игорь Шестеркин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 3 мая. Российские хоккеисты Виталий Кравцов и Игорь Шестеркин подписали стандартные контракты новичков с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

23-летний голкипер Шестеркин в сезоне-2018/19 провел 28 матчей в составе петербургского СКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых одержал 24 победы (10 матчей "на ноль"), отразив 95,3% бросков. В плей-офф он провел десять встреч, отражая 90,4% бросков.

Кравцов сыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ в составе челябинского "Трактора", в которых набрал 21 очко (8 голов + 13 результативных передач). В плей-офф 19-летний форвард провел четыре матча и отдал две голевые передачи.

Контракт новичка - первое соглашение, которое подписывает хоккеист младше 25 лет в НХЛ, срок договора зависит от возраста игрока: 18-21 (3 года), 22-23 (2 года), 24 (1 год). Исключение составляют европейские игроки в возрасте от 25 до 27 лет, которые тоже должны подписать первый трудовой договор в НХЛ сроком на один сезон в качестве новичка. Контракт новичка является двусторонним, что позволяет отправлять хоккеиста в фарм-клуб, а максимальный его размер равен $925 тыс. в год.

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