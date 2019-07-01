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НХЛ

Нападающий Дюшен подписал семилетний контракт с клубом НХЛ "Нэшвилл" на $56 млн

Дюшен является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, обладателем Кубка мира

ТАСС, 1 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл" объявил о подписании семилетнего соглашения с канадским форвардом Мэттом Дюшеном на общую сумму $56 млн. Об этом в понедельник сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Дюшен был выбран на драфте НХЛ под общим третьим номером в 2009 году клубом "Колорадо", за который он играл до 2017 года. В 2017 году в результате трехстороннего обмена между "Колорадо", "Оттавой" и "Нэшвиллом" он стал игроком "Оттавы". В феврале 2019 года канадец в результате обмена перешел в "Коламбус", а с 1 июля стал неограниченно свободным агентом. Всего в НХЛ Дюшен провел 747 игр, набрав 547 (232+315) очков, дважды он становился участником Матча всех звезд.

Дюшен является олимпийским чемпионом 2014 года в составе сборной Канады, также в его активе две золотые и одна серебряная награда чемпионатов мира и победа в Кубке мира.

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