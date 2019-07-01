СМИ: клуб НХЛ "Айлендерс" является фаворитом в борьбе за нападающего Панарина

ТАСС, 1 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Айлендерс" является фаворитом в борьбе за подписание контракта с российским форвардом Артемием Панариным. Об этом сообщает журналист телеканала TSN Боб Маккензи на своей странице в Twitter.
В прошлом сезоне Панарин выступал за "Коламбус", срок действия его контракта истек 1 июля и он стал свободным агентом. Рынок свободных агентов официально откроется в понедельник вечером по московскому времени.
It doesn’t appear as though Artemi Panarin and Sergei Bobrovsky will be signed as a set. Signs point toward Bobrovsky ending up in FLA while NYI appear the favourite to land Panarin. Both players are repped by the same agent, Paul Theofanous.— Bob McKenzie (@TSNBobMcKenzie) 30 июня 2019 г.
Также состав "Айлендерс" может пополнить российский голкипер Семен Варламов, проведший прошедший сезон в составе "Колорадо" и также являющийся свободным агентом. Еще один свободный агент - голкипер Сергей Бобровский, выступавший за "Коламбус", - с большой долей вероятности продолжит карьеру во "Флориде". По информации Маккензи, все трое хоккеистов на данный момент не подписали контракты ни с одним из клубов лиги.
В прошедшем сезоне Панарин сыграл 79 матчей и набрал 87 очков (28 шайб + 59 передач) в регулярном чемпионате, в плей-офф на его счету 11 очков (5+6) в 10 матчах. Бобровский в прошедшем сезоне одержал 37 побед в 62 матчах регулярного чемпионата, отражая 91,3% бросков и пропуская в среднем по 2,58 шайбы за игру, в плей-офф на его счету шесть побед в 10 матчах (2,41 пропущенные шайбы в среднем за игру, 92,5% отраженных бросков). Варламов провел 49 матчей в регулярном чемпионате, одержав 20 побед, отражая 90,9% бросков и пропуская в среднем за игру 28,87 шайбы.