СМИ: клуб НХЛ "Айлендерс" является фаворитом в борьбе за нападающего Панарина

ТАСС, 1 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Айлендерс" является фаворитом в борьбе за подписание контракта с российским форвардом Артемием Панариным. Об этом сообщает журналист телеканала TSN Боб Маккензи на своей странице в Twitter.

В прошлом сезоне Панарин выступал за "Коламбус", срок действия его контракта истек 1 июля и он стал свободным агентом. Рынок свободных агентов официально откроется в понедельник вечером по московскому времени.