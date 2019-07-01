СМИ: "Коламбус" готов предложить хоккеисту Панарину восьмилетний контракт на $100 млн

ТАСС, 1 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" готов предложить российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на общую сумму $100 млн. Об этом сообщает портал The Athletic.

Срок действия контракта Панарина с "Коламбусом" истек 1 июля, на правах свободного агента может подписать контракт с любым клубом. Рынок свободных агентов официально откроется в понедельник вечером по московскому времени.

По информации портала, клуб изначально намерен предложить 27-летнему форварду восьмилетний контракт на $96 млн ($12 млн за сезон), но готов увеличить общую сумму до $100 млн ($12,5 млн).

Ранее сообщалось, что фаворитом в борьбе за подписание контракта с Панариным является "Айлендерс". Также сообщалось об интересе к хоккеисту со стороны "Рейнджерс", "Флориды", "Колорадо" и "Чикаго".

В прошедшем сезоне Панарин сыграл 79 матчей и набрал 87 очков (28 шайб + 59 передач) в регулярном чемпионате, в плей-офф на его счету 11 очков (5+6) в 10 матчах. За "Коламбус" Панарин играет с 2017 года. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 322 матча, в которых набрал 320 (116+204) очков, в плей-офф на его счету 26 (9+17) очков в 27 играх.