Эксперт: Панарин в "Рейнджерс" может превзойти достижение Кучерова по результативности

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Нападающий Артемий Панарин в "Рейнджерс" может превзойти достижение соотечественника Никиты Кучерова, установившего рекорд результативности среди россиян по итогам одного регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал в понедельник двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук.

В понедельник 27-летний Панарин подписал контракт с "Рейнджерс" сроком на семь лет. В прошедшем сезоне российский нападающий выступал за "Коламбус", сыграл 79 матчей и набрал 87 очков (28 шайб + 59 передач) в регулярном чемпионате, в плей-офф на его счету 11 очков (5+6) в 10 матчах. Кучеров, играющий за "Тампу", набрал 128 (41+87) очков.

"Я очень рад за Артемия Панарина. Думаю, что в "Рейнджерс" собирается серьезная команда, вероятно, будут еще приобретения. У Панарина есть все для того, чтобы побить достижение Кучерова, этого нельзя исключать. Он разносторонний игрок - хорошо бросает, видит площадку, может отдать пас", - отметил Кравчук.

Панарин в среднем за сезон будет зарабатывать $11,642 млн и станет вторым самым высокооплачиваемым игроком лиги после форварда "Эдмонтона" Коннора Макдэвида. "Многие российские игроки заслуживают такой зарплаты, на них большое давление. Когда плохо играют, много критики идет в их адрес. Надеюсь, что Артемий оправдает вложенные в него средства", - сказал Кравчук.

В предстоящем сезоне НХЛ за "Рейнджерс" могут сыграть семь россиян: голкиперы Александр Георгиев и Илья Сорокин, защитник Егор Рыков, нападающие Виталий Кравцов, Павел Бучневич, Владислав Наместников и Панарин. "Будем надеяться, что все ребята пробьются в основной состав, перспективы у всех есть. Могу только пожелать им удачи", - подчеркнул Кравчук.

Российский вратарь Сергей Бобровский подписал контракт с "Флоридой" на семь лет. "Флорида" сделала большой шаг, подписав контракт с тренером Джоэлем Кенневиллем, команда стала собираться очень серьезная. Перспективы - дело времени. Есть масса факторов, которые влияют на вратаря, это особая позиция", - заключил собеседник агентства.