Василевский признан лучшим вратарем НХЛ сезона-2018/19

ТАСС, 20 июня. Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский стал обладателем приза "Везина Трофи", который вручается лучшему вратарю по итогам сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ранее из россиян эту награду получал только голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский (2012/13, 2016/17).

Также на приз претендовали американский вратарь "Далласа" Бен Бишоп и шведский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Робин Ленер. Василевский в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2018/19 провел 53 матча за "Тампу", одержав 39 побед (лучший результат в сезоне среди вратарей) и отражая в среднем 92,5% бросков. Россиянин разделил четвертое место в лиге с Ленером по количеству матчей "на ноль" (по шесть). "Тампа" стала победителем регулярного чемпионата, повторив рекорд по числу побед (62), однако в первом раунде плей-офф уступила "Коламбусу" со счетом 0-4.

Бишоп занял первое место по проценту отраженных бросков в регулярном чемпионате НХЛ - 93,4%. "Даллас" стал шестым в турнирной таблице Западной конференции и дошел до второго раунда Кубка Стэнли, победив "Нэшвилл" (4-2) и уступив "Сент-Луису" (3-4). Ленер с командой одержал 25 побед в 46 матчах, отражая в среднем 93% бросков, что является вторым результатом лиги. "Айлендерс" в турнирной таблице Восточной конференции заняли четвертое место и тоже дошли до второго раунда Кубка Стэнли, обыграв "Питтсбург" (4-0) и уступив "Каролине" (0-4).

Василевский является воспитанником уфимского "Салавата Юлаева", в котором он выступал до окончания сезона-2013/14, после чего подписал контракт с "Тампой". В составе сборной России голкипер становился чемпионом мира 2014 года и двукратным обладателем бронзы мировых первенств (2017, 2019). Третий раз подряд российский голкипер попал в число претендентов на приз, в позапрошлом сезоне в финальную тройку вошел Бобровский, ставший тогда двукратным обладателем трофея. В прошлом году номинантом был сам Василевский, но награду получил голкипер "Нэшвилла" Пекка Ринне.

До сезона-1981/82 приз ежегодно вручался одному или нескольким вратарям, сыгравшим за свою команду в чемпионате не менее 25 игр и пропустившим наименьшее число голов в среднем за матч. Сейчас пропущенные шайбы не являются условием для претендента на "Везина Трофи", лауреат определяется голосованием генеральных менеджеров клубов. Рекордсменом по количеству наград является канадец Жак Плант, выступавший с 1947 по 1965 год и с 1968 по 1975 год.

Приз назван в честь бывшего вратаря "Монреаля" Жоржа Везины, который был признан лучшим в первом сезоне НХЛ (1917/18). В 1918 году он первым в истории не пропустил ни одной шайбы за матч. Всего Везина провел 328 матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной ассоциации (НХА) и НХЛ, 15 раз сыграв "на ноль".