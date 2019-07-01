Каменский: Панарин должен помочь "Рейнджерс" решать большие задачи в НХЛ

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Рейнджерс" подписал контракт с российским нападающим Артемием Панариным, чтобы построить новую команду, способную решать большие задачи. Таким мнением поделился с ТАСС в понедельник обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Валерий Каменский.

Срок действия контракта 27-летнего Панарина с "Коламбусом" истек 1 июля, на правах свободного агента он мог подписать соглашение с любым клубом. В понедельник Панарин подписал семилетний контракт с "Рейнджерс" на общую сумму $81,5 млн.

"Хочу поздравить Артемия с подписанием контракта, он выбрал себе хороший город, хорошую команду с хорошей организацией. "Рейнджерс" - та команда, которая просто так подписывать хоккеистов не будет, они изучили все его сильные стороны, поэтому и взяли его", - сказал Каменский.

В предстоящем сезоне НХЛ за "Рейнджерс" могут сыграть семь россиян: голкиперы Александр Георгиев и Илья Сорокин, защитник Егор Рыков, нападающие Виталий Кравцов, Павел Бучневич, Владислав Наместников и Панарин.

"Когда наши ребята собираются вместе в команде, это помогает и в хоккее, и в быту, и в жизни. Они сейчас строят новую команду, чтобы решать большие задачи, и смотрят в будущее, поэтому и берут таких игроков, как Панарин", - заключил Каменский.

В прошедшем сезоне Панарин сыграл 79 матчей и набрал 87 очков (28 шайб + 59 передач) в регулярном чемпионате, в плей-офф на его счету 11 очков (5+6) в 10 матчах. За "Коламбус" Панарин выступал с 2017 года, до этого он провел два сезона за "Чикаго". Всего в регулярных чемпионатах НХЛ российский нападающий провел 322 матча, в которых набрал 320 (116+204) очков, в плей-офф на его счету 26 (9+17) очков в 27 играх. По итогам сезона-2015/16 он стал обладателем "Колдер Трофи" - приза лучшему новичку по итогам регулярного чемпионата НХЛ, набрав 77 (30+47) очков в 80 матчах.