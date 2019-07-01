Российский вратарь Варламов продолжит карьеру в клубе НХЛ "Нью-Йорк Айлендерс"

По условиям соглашения Варламов будет получать в среднем $5 млн в год. Контракт 31-летнего россиянина с "Колорадо", за который он выступал с 2011 года, истек 1 июля.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Варламов принял участие в 49 матчах, в среднем пропуская 2,87 шайбы и отражая 90,9% бросков. С 2008 по 2011 год Варламов выступал за "Вашингтон". В сезоне-2013/14 российский голкипер попал в число претендентов на приз "Везина Трофи", который вручается лучшему голкиперу по итогам сезона НХЛ.

В России Варламов играл за ярославский "Локомотив". В составе сборной России он стал чемпионом мира 2012 года, а также серебряным призером мирового первенства - 2010.

Шведский голкипер Робин Ленер, выступавший в минувшем сезоне за "Айлендерс", заключил годичный контракт на сумму $5 млн с "Чикаго". Голкипер с командой в прошедшем регулярном чемпионате одержал 25 побед в 46 матчах, отражая в среднем 93% бросков (второй результат в лиге). По итогам сезона Ленер совместно с немецким одноклубником Томасом Грайссом удостоился приза "Уильям М. Дженнингс Трофи", который вручается голкиперу (голкиперам), сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей за команду, пропустившую наименьшее количество шайб, а также попал в число претендентов на приз "Везина Трофи".

"Айлендерс" принадлежат права на 23-летнего голкипера сборной России Илью Сорокина, который выступает за столичный ЦСКА, он был задрафтован клубом НХЛ в 2014 году в третьем раунде под общим 78-м номером. По истечении срока соглашения с ЦСКА вратарь может перейти в "Айлендерс".