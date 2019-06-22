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НХЛ

Канадский хоккеист Суббан перешел в "Нью-Джерси"

В результате обмена, произведенного между командами, "Нэшвилл" получил защитников Стивена Сантини и Джереми Дэвиса, а также выборы на драфте 2019 и 2020 годов

ТАСС, 22 июня. Канадский защитник Пи-Кей Суббан перешел из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл" в "Нью-Джерси". Об этом сообщила в субботу "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Нью-Джерси".

В результате обмена, произведенного между клубами, "Нэшвилл" получил защитников Стивена Сантини и Джереми Дэвиса, а также выборы на драфте 2019 и 2020 годов.

Суббан выступал за "Нэшвилл" с 2016 года, до этого с 2010 года он играл за "Монреаль". Канадец является трехкратным участником Матча всех звезд НХЛ, обладателем "Норрис Трофи", который вручается лучшему защитнику лиги, а также олимпийским чемпионом 2014 года.

В прошлом сезоне Суббан провел 96 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 62 (18 голов + 44 результативные передачи) очка. В плей-офф в шести играх он забросил одну шайбу и отдал две голевые передачи. "Нэшвилл" в первом раунде Кубка Стэнли в серии до четырех побед проиграл "Далласу" со счетом 2-4.

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