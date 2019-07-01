Клуб НХЛ "Нью-Джерси" подписал контракт с Симмондсом

ТАСС, 1 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" подписал соглашение с канадским нападающим Уэйном Симмондсом. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на один год, по нему 30-летний хоккеист заработает $5 млн.

Симмондс дебютировал в НХЛ за "Лос-Анджелес" в сезоне-2008/09 и выступал за клуб на протяжении трех сезонов, после чего перешел в "Филадельфию", за которую играл восемь лет. В сезоне-2018/19 Симмондс играл за "Филадельфию" и "Нэшвилл" и провел в общей сложности 79 матчей в регулярном чемпионате, в которых забросил 17 шайб и отдал 13 результативных передач. В составе "Нэшвилла" он сыграл в плей-офф две игры, не отметившись результативными действиями. "Нэшвилл" занял третье место в регулярном чемпионате в Западной конференции и уступил в первом круге плей-офф "Далласу" в серии до четырех побед - 2-4.

По итогам сезона Симмондс получил награду имени Марка Мессье, которая вручается за лидерские качества.

Всего в регулярном чемпионате НХЛ Симмондс провел 841 встречу и набрал 474 очка (243 шайбы + 231 голевая передача), в плей-офф сыграл 44 встречи и набрал 21 очко (8+13).

В составе сборной Канады Симмондс становился победителем чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет (2008) и серебряным призером чемпионата мира (2017).